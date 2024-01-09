Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, допустил уход футболиста из клуба.
«Нене, возможно, покинет «Ахмат». Посмотрим, как все будет складываться. Нене в том возрасте, когда ему надо играть, а не сидеть. Я сторонник того, чтобы мои футболисты приходили в клубы не ради денег, а ради футбола. Мы сейчас посмотрим определенные варианты. Возможны, варианты как с арендой, так и полноценным уходом. Мы понимаем, что на его месте играет Бериша. Только в крайних случаях его меняют или он не выходит. Сидеть и просто ждать заработную плату смысла мы не видим», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.
Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе 2023 года, подписав контракт с грозненским клубом на 3,5 года. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за клуб девять матчей и отдал одну результативную передачу.