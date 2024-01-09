Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:19

Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, допустил уход футболиста из клуба.

«Нене, возможно, покинет «Ахмат». Посмотрим, как все будет складываться. Нене в том возрасте, когда ему надо играть, а не сидеть. Я сторонник того, чтобы мои футболисты приходили в клубы не ради денег, а ради футбола. Мы сейчас посмотрим определенные варианты. Возможны, варианты как с арендой, так и полноценным уходом. Мы понимаем, что на его месте играет Бериша. Только в крайних случаях его меняют или он не выходит. Сидеть и просто ждать заработную плату смысла мы не видим», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе 2023 года, подписав контракт с грозненским клубом на 3,5 года. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за клуб девять матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-gbamble-vozmozhno-pokinet-akhmat-on-v-tom-vozraste-kogda-emu-nado-igrat-322320/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
0
Читайте также
Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
Экс-глава МИД Австрии отметила использование тактики Запада при атаке Белгорода
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Ахмат» расторг контракт с защитником Быстровым

Агент Нестора заявил, что в переговорах с «Зенитом» нет прогресса