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Сегодня, 19:40

Селюк готов поставить, что Дзюба забьет больше Смолова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий Артем Дзюба поможет «Локомотиву» остаться в Российской премьер-лиге на следующий сезон.

«Большая глупость «Зенита», что они расстались с Дзюбой. У них нет игрока, который играл бы лучше в штрафной площади. Дзюба — лучший бомбардир в истории РПЛ, он был бы необходим любой команде. Для «Локомотива» он — находка. Супернападающий, бесплатно и за небольшую зарплату. Еще и дядька, который может дать поджопник молодежи. Дзюба им необходим, «Локомотив» очень хорошо сработал. Просто у Дзюбы много хейтеров. Но у нас такие знатоки футбола, что им лучше сосиски кушать и пиво пить. Я гарантию даю, что Дзюба забьет больше, чем Игнатьев или Смолов. Я могу поставить любые деньги на Дзюбу, но я имею ввиду голы с игры. Смолов забил четыре мяча с игры за 17 игр. Думаю Дзюба за 13 матчей забьет больше», — приводит слова Селюка «КП Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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