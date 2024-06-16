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16 июня, 23:53

Селюк — о возможном трансфере Глушенкова в «Зенит»: «Странные вещи, особенно для «Локомотива»»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает странной ситуацию с возможным трансфером нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Безусловно, Глушенков хороший футболист, но не факт, что в «Зените» он будет играть. Потому что атакующая группа у них — бразильцы. Понятно, что он выбрал «Зенит», потому что тоже стать чемпионом. Да и, я так думаю, заработную плату ему там увеличат. Но все это — странные вещи. В особенности, для «Локомотива», который отпускает лучшего футболиста. Вы ставите какие-то задачи, попасть в тройку или стать чемпионами, только купили игрока в прошлом году, и уже продали, как только он стал лучшим. Худшего же не берут», — приводит Vprognoze.ru слова Селюка.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Источник: Vprognoze
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
Максим Глушенков
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