Селюк назвал бессмысленным возможный переход Чалова из ЦСКА в ПАОК

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в греческий ПАОК.

«Я очень хорошо знаю греческий чемпионат. Там играют три команды: ПАОК, «Олимпиакос» и АЕК, все остальные — ниже плинтуса. Если бы он переехал туда в 21 год, проявил себя и пошел дальше — это одно. А ему уже 26. Пока он себя проявит, ему уже будет 28. Еще не факт, что он себя проявит должным образом. В таком возрасте Чалов в Европе никому не нужен, в топ-клубы его не возьмут. Разве что ехать в «Гавр», как сделал Кузяев.

Если ему нужна Лига чемпионов, то можно в минское «Динамо» перейти, они тоже играют в еврокубках. Для ПАОКа, кстати, Лига чемпионов очень быстро закончится», — цитирует Селюка Legalbet.

21 июля стало известно, что 26-летний Чалов близок к подписанию контракта с греческим клубом на 3 года.