Дзюба: «Три лучших нападающих РПЛ — это Кордоба, Конате и Дзюба»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба является одним из лучших нападающих РПЛ.

«Три лучших нападающих Премьер-лиги — это Кордоба, Конате и Дзюба. Они реально выделяются на фоне остальных, но возраст Дзюбы накладывает свой отпечаток. Вот он поиграл немного, уже травмировался. Он из-за возраста может выбывать из строя, это может настораживать кого-либо, но с точки зрения качества игры в штрафной площади он один из лучших», — цитирует Селюка «Евро-футбол».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.