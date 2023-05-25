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Сегодня, 21:54

Дзюба: «Три лучших нападающих РПЛ — это Кордоба, Конате и Дзюба»

Виктория Кравченко
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба является одним из лучших нападающих РПЛ.

«Три лучших нападающих Премьер-лиги — это Кордоба, Конате и Дзюба. Они реально выделяются на фоне остальных, но возраст Дзюбы накладывает свой отпечаток. Вот он поиграл немного, уже травмировался. Он из-за возраста может выбывать из строя, это может настораживать кого-либо, но с точки зрения качества игры в штрафной площади он один из лучших», — цитирует Селюка «Евро-футбол».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005136056_selyuk_glavnoe_chtobyi_dzyuba_ne_ushel_v_shou-biznes
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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