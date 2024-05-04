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Сегодня, 04:32

Селюк назвал Дзюбу разочарованием сезона в РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк назвал форварда «Локомотива» Артема Дзюбу разочарование сезона.

«Закрытие — это разочарование сезона. Мы уже видим в этом году, что Дзюба значительно слабее и хуже выглядел, и по всей видимости это окончание его карьеры. Артем — молодец: много забил, лучший голеадор в чемпионатах России. Я сам говорил в прошлом году, что его надо подписывать в «Локо». Если взять мои интервью, я единственный, кто топил за Дзюбу.

Он очень помог «Локомотиву» выкарабкаться после немецких развлечений. Артем был знаковой фигурой в «Локомотиве». Хочешь не хочешь, но есть определенный возраст. Если хочешь продолжать в футболе, то надо забыть другие развлечения. Как минимум не идти в шоу-бизнес. Он нашел себя в шоу-бизнесе, в футболе у него мягко говоря стало меньше получаться. Хочу подчеркнуть — я не хочу сказать, что он худший игрок. Но с точки зрения цены-качества, что было и что есть, появилась большая разница», — цитирует Legalbet Селюка.

35-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/selyuk-nazval-dzyubu-razocharovaniem-sezona-v-rpl-on/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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