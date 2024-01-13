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Сегодня, 20:05

Селюк назвал странным возможный переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк предположил, зачем ЦСКА хочет оформить трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового.

«Странные обмены, приходы, уходы. В «Зените» у него особо практики не было. Дело в том, что ЦСКА под санкциями, возможно в клубе хотят сделать акцент на российских футболистов», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

12 января журналист Иван Карпов сообщил, что на Кругового претендуют ЦСКА, «Динамо» и «Гавр». 13-го числа появилась информация о том, что защитник летом перейдет в ЦСКА в качестве свободного агента. Однако председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переходе Кругового в московскую команду.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/football/11452484-agent-selyuk-nazval-strannym-vozmozhnyj-perehod-krugovogo-iz-zenita-v-cska.html
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Селюк
0
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