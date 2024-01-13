Селюк назвал странным возможный переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Агент Дмитрий Селюк предположил, зачем ЦСКА хочет оформить трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового.

«Странные обмены, приходы, уходы. В «Зените» у него особо практики не было. Дело в том, что ЦСКА под санкциями, возможно в клубе хотят сделать акцент на российских футболистов», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

12 января журналист Иван Карпов сообщил, что на Кругового претендуют ЦСКА, «Динамо» и «Гавр». 13-го числа появилась информация о том, что защитник летом перейдет в ЦСКА в качестве свободного агента. Однако председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переходе Кругового в московскую команду.