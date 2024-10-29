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Сегодня, 10:57

Селюк назвал заслугой Ротенберга появление Батракова и Ракова в основе «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк отметил заслугу директора департамента развития молодежного футбола московского «Локомотива» Бориса Ротенберга в прогрессе молодых игроков команды.

«В «Локомотиве» появились Батраков, Раков и другие молодые, которые делают погоду. Спасибо Борису Ротенбергу, который разогнал всю коррупционную систему, мы видим результат. Игроки теперь не только от одного агента. Сейчас происходит конкуренция.

«Локомотив» развивается, молодежь играет, все супер, аплодисменты. Два года назад Ротенберг возглавил молодежный департамент клуба. И что мы видим? Семь человек из молодежки пришли в главную команду. Это заслуга Борис Ротенберга и тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым», — цитирует Селюка Legalbet.

После 13 туров «Локомотив» с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Дмитрий Селюк

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