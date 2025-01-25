Селюк не удивлен словам Дзюбы про лучший момент в карьере: «Артем знает, когда и где ловить хайп»

Известный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, назвавшего гол в ворота «Зенита» лучшим моментом в своей карьере.

Форвард забил победный гол в матче 18-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге 7 декабря (2:1).

«Меня его слова не удивляют. Артем сейчас, помимо того, что игрок «Акрона», он параллельно с этим еще и шоумен, и надо отдать должное, у него неплохо получается. Артем знает, когда и где ловить хайп, и поэтому он сейчас говорит так. Когда у него закончится карьера, и лет через десять он будет сидеть, почесывая, не знаю, что он любит почесывать, то тогда Артем будет говорить совершенно другие вещи», — сказал Селюк «СЭ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

(Денис Сафронов)