Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:28

Селюк не удивлен словам Дзюбы про лучший момент в карьере: «Артем знает, когда и где ловить хайп»

Telegram Дзен

Известный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, назвавшего гол в ворота «Зенита» лучшим моментом в своей карьере.

Форвард забил победный гол в матче 18-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге 7 декабря (2:1).

«Меня его слова не удивляют. Артем сейчас, помимо того, что игрок «Акрона», он параллельно с этим еще и шоумен, и надо отдать должное, у него неплохо получается. Артем знает, когда и где ловить хайп, и поэтому он сейчас говорит так. Когда у него закончится карьера, и лет через десять он будет сидеть, почесывая, не знаю, что он любит почесывать, то тогда Артем будет говорить совершенно другие вещи», — сказал Селюк «СЭ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

(Денис Сафронов)

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Дмитрий Селюк
Читайте также
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Росавиация начала расследование инцидента с самолетом Ан-24 в Хабаровском крае
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
В России произошел сбой в работе TikTok
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Селюк: «Думаю, что уже на следующей неделе Туфан Садыгов приступит к работе»
Маркао: «В Бразилии думали, что Луис Энрике уедет в Англию, а не в «Зенит»
Селюк положительно относится к Зимнему кубку РПЛ: «Чем больше таких турниров, тем лучше»
«Зенит» подписал Энрике и продал Клаудиньо, зачистка в «Спартаке» и «Динамо» без Бителло. Онлайн-таблица трансферов РПЛ
«Спартак» прибыл на второй сбор, Станкович присоединился к команде в Дубае
Экс-скаут «Зенита» назвал позицию правого защитника самой проблемной в команде
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя