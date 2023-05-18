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18 мая, 20:48

Селюк не верит, что «Спартак» летом может совершить громкий трансфер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский агент Дмитрий Селюк не верит, что «Спартак» летом может совершить громкий трансфер на 20 миллионов евро, как писал журналист Иван Карпов.

«Громкий — потому что, хотят эти все Камоцци, глядя на Цорна захотели в «Спартаке» хлопнуть денег. Вчера писали, что Шамар куда-то перейдет. Да кому он нужен? Его купили за 8 миллионов, поверьте мне, его за 1,5 миллиона никуда не всунешь. Дело в чем? Купить его за 8 миллионов, чтоб отдать потом на Ближний Восток? Они может быть это сделают... Камоцци же кричал, что Шамар Николсон — это суперзвезда. Хотя, когда в Бельгии разговариваешь и напоминаешь, что Шамара же продали за 8 миллионов, то отвечают: «Да какой продали? Он вообще никому не нужен был даже за 1,5 миллиона». А «Спартак» за 8 его купил. Вот и все. Это очередная разводка «Спартака», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Ранее Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу подписать статусного футболиста в атаку за сумму 15-20 миллионов евро.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10879364-selyuk-o-sluhah-pro-gotovyaschijsya-gromkij-transfer-spartaka-ocherednaya-razvodka.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
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