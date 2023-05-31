Селюк ничего не слышал об интересе российских клубов к Конате

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о том, что «Краснодар» и «Локомотив» заинтересованы в нападающем «Ахмата» Мохамеде Конате.

«Я про это не знаю. Конате хороший футболист, это ясно. Надо у источника спросить, откуда он взял. У меня такое ощущение, что это вброс. Я ничего не слышал. Знаю, что различные европейские клубы заинтересованы в нем. Если в России клубы заинтересованы Конате, надо отдать должное ему. Я считаю, что Кордоба, Конате и Дзюба — лучшие нападающие чемпионата», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В составе грозненского клуба он провёл 55 матчей, в которых забил 21 гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.