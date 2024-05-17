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17 мая, 22:37

Селюк обвинил «Локомотив» в неиспользовании Дзюбы в медийных активностях

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил «Локомотив» в неиспользовании нападающего Артема Дзюбы в медийных активностях клуба.

«Медиа-служба — это слабое звено «Локомотива». Клуб должен был использовать такой актив. Теперь Дзюба ходит и зарабатывает в шоу на стороне. Для футболиста важен режим, а он после тренировки едет куда-то на съемки. Когда ему отдыхать-то? Его физические данные снижаются. Дзюба сдал. Но если бы клуб правильно использовал его, то не терял бы, а зарабатывал», — сказал Селюк Legalbet.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Контракт 35-летнего форварда с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/selyuk-slaboe-zveno-lokomotiva-media-sluzhba-oni/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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