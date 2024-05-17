Селюк обвинил «Локомотив» в неиспользовании Дзюбы в медийных активностях

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил «Локомотив» в неиспользовании нападающего Артема Дзюбы в медийных активностях клуба.

«Медиа-служба — это слабое звено «Локомотива». Клуб должен был использовать такой актив. Теперь Дзюба ходит и зарабатывает в шоу на стороне. Для футболиста важен режим, а он после тренировки едет куда-то на съемки. Когда ему отдыхать-то? Его физические данные снижаются. Дзюба сдал. Но если бы клуб правильно использовал его, то не терял бы, а зарабатывал», — сказал Селюк Legalbet.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Контракт 35-летнего форварда с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.