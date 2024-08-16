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Сегодня, 18:52

Агент: «Для «Локомотива» уход Глушенкова — провал. Клуб на нем не заработал, а даже потерял»

Зарина Халимхонова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» отреагировал на трансфер Максима Глушенкова в «Зенит».

«Переход Глушенкова в «Зенит» — качественный трансфер, неприсущий российским клубам. Странная позиция «Локомотива», который отдал своего лучшего игрока и в конечном итоге получил меньше, чем за него заплатили. То есть клуб на нем не заработал, а даже потерял. Для «Локомотива» уход Глушенкова — это провал. Для «Зенита» же — грамотный трансфер. Внутри России понятно, что Глушенков — один из лучших игроков. «Зенит» ведет политику не только по подбору игроков, но и по принципу: ослабить конкурента», — сказал Селюк «СЭ».

25-летний Глушенков в межсезонье перешел в «Зенит» из «Локомотива». С того момента он провел 6 матчей за команду, забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу.

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
Максим Глушенков
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