Селюк оценил шансы Тюкавина уехать в Европу в летнее трансферное окно

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможность перехода нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб в летнее трансферное окно.

«Тюкавин — хороший нападающий. Константин мог бы перейти куда-либо, но он только что переподписал контракт с «Динамо». Если клуб попросил за Захаряна 12 миллионов, то за Тюкавина попросят такие же суммы. Поэтому я не думаю, что летом он переедет в Европу. Если бы он не переподписался, то за полгода до конца соглашения «Динамо» бы его отпустило», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 31 матч, в которых забил 13 мячей и отдал девять результативных передач.