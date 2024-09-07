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Сегодня, 22:26

Селюк: «Николич лучше Федотова, он не ведет себя как маленький ребенок»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил старт московского ЦСКА под руководством Марко Николича в новом сезоне РПЛ. Он сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

«Я не фанат ни того, ни другого тренера. Но Николич все равно лучше Федотова. Такие, как Федотов и Гончаренко, не могут работать с большими футболистами в больших клубах. Почему? Потому что с большими футболистами часто случаются конфликты. А эти чудики ведут себя как маленькие дети. Сколько лет Федотову — он обидчивый, как маленький ребёнок. Гончаренко и Федотов вели себя как гадкие вонючки. Николич всё-таки не такой. Он много уделяет атмосфере внутри коллектива и не такой мстительный мерзавец. Марко просто делает свою работу. Но я не говорю, что Николич — супертренер. Я говорю, что он лучше Федотова ровно по тем причинам, которые я перечислил выше», — сказал Селюк Metaratings.ru.

После 7-ми туров РПЛ ЦСКА под руководством Марко Николича занимает 5-е место в турнирной таблице. В сезоне-2023/24 армейцы закончили чемпионат на 6-й строчке.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Федотов (тренер)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Селюк
Марко Николич

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