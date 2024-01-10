Селюк оценил трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансфер полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Ахметов безусловно хороший футболист. В «Краснодаре» он не был игроком основного состава, но при этом он качественно выходил и в некоторых играх вырвал победы для своей команды, где-то отдав вовремя передачу, где-то забив гол. Я не знаю, чем руководствовался «Зенит». Они хотели себя усилить или «Краснодар» ослабить — непонятно. В таком случае лучше было бы купить Кордобу и обезглавить «Краснодар». Тогда дорога к чемпионству была бы ближе. Заранее сказать что-либо сложно по этому трансферу. Понятное дело, что перво-наперво у «Зенита» направление бразильское, но при этом мы не знаем внутреннюю кухню клуба. Может быть, кто-то не справляется у них или у кого-то травма, или кто-то уйдет. Посмотрим, нужно время. Однако я до сих пор не понимаю трансферов Бакаева, Фернандеса, который просто сидит и ему платят огромные деньги. За такие деньги можно было бы содержать нормальную команду», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Контракт 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.