Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

Агент Селюк: «Конате хочет развиваться, играть в футбол»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем форварда «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Что касается будущего Конате, то я пока ничего не знаю. Никакой конкретики на данный момент нет. Он хочет развиваться, играть в футбол. Начнет ли Конате новый сезон в другой команде? Посмотрим, все может быть», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 23 матча в РПЛ, отметился 11 голами и 1 результативной передачей.

«Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-konate-hochet-razvivat-sya-posmotrim-chto-budet-dal-she-s-ego-budushhim/
Мохамед Конате
Футбол
ФК Ахмат
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легенда UFC Сен-Пьер хочет помочь Илону Маску подготовиться к бою с Цукербергом
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов
Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск
Вильфанд спрогнозировал дожди в нескольких регионах России
Христианские ценности из Киево-Печерской лавры вывезут в Европу
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Президент «Бешикташа» подтвердил интерес к Кузяеву
«Арбитры уровня Карасева — штучный товар. Его УЕФА знает не хуже, чем РФС». Интервью босса российских судей
Петржела: «Уход Вендела, Малкома и Клаудиньо неизбежен для «Зенита»
Агент Бальде уверен, что нападающий останется в «Спартаке»
Уилкшир: «Оренбург» под руководством Лички показывал зрелищный футбол. Верю, что нечто похожее будет и в «Динамо»
Фомин признался, что хотел бы продолжать участвовать в турнирах УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Ду Кейроса

Петржела: «Уход Вендела, Малкома и Клаудиньо неизбежен для «Зенита»