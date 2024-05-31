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Сегодня, 16:35

Селюк не исключил, что Конате продолжит карьеру в РПЛ

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Российский агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Конате только закончил сезон, сейчас он тренируется в сборной Буркина-Фасо. 6 июня он уже будет играть со сборной Египта. Останется ли он в России? Сложно сказать. Никогда не говори никогда. Пока не поставлены подписи под контрактами, нет ничего точного», — приводит слова Селюка ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

В прошедшем сезоне РПЛ Конате провел 29 матчей. 26-летний форвард записал на свой счет 11 забитых мячей и одну голевую передачу. Ранее стало известно, что футболист не планирует продлевать контракт с «Ахматом». Соглашение истекает летом 2024 года.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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