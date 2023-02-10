Селюк положительно оценил трансфер Глушакова в «Нижний Новгород»

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, что Денис Глушаков не сможет изменить игру «Нижнего Новгорода», но этот трансфер все равно можно считать усилением для нижегородцев.

«Игру «НН» он, может быть, не изменить, но Денис — парень с характером, опытный. Им же нужен дядька Черномор в коллективе. Глушаков из тек, кто будет подсказывать на поле. Усиливаются те, кто сейчас в борьбе за выживание. А Глушаков — хороший вариант для «Нижнего Новгорода». Харизматичный, заводящий команду лидер», — приводит слова Селюка «КП Спорт».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.