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Сегодня, 15:42

Селюк предположил, что «Локомотив» и «Ахмат» еще ведут переговоры по трансферу Конате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о заинтересованности «Локомотива» в приобретении Мохамеда Конате у «Ахмата» и о переговорах между клубами.

«Возможно, «Локомотив» и «Ахмат» еще ведут переговоры по трансферу Конате. Железнодорожники заинтересованы в Мохамеде, но я лично не знаю, закончили клубы переговоры или нет. Это нормально, что «Локомотив» интересует приобретение хорошего футболиста», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил «РБ Спорт», что клуб не получал предложений по игроку.

По информации «Чемпионата», клубы не смогли договориться об условиях трансфера. «Локомотив» рассчитывает приобрести нападающего в качестве свободного агента следующим летом.

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 23 матча в РПЛ, отметился 11 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-vozmozhno-lokomotiv-i-akhmat-eshyo-vedut-peregovory-po-transferu-konate-261823/
Мохамед Конате
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ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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