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Агент Селюк: «В России могут заплатить агентам не 1,1 миллиарда, а триллион рублей»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк высказался об опубликованных Российским футбольным союзом (РФС) сведениях о сумме вознаграждений клубов РПЛ посредникам за 2022 год.

«Если агентам заплатили 1,1 миллиарда рублей, тогда были покупки в 2022 году на 13 миллиардов, но я этого не вижу. За эти деньги можно укомплектовать команду, которая даст бой «Зениту» за первое место. Надо просто брать не дорогих футболистов, а хороших, это не обязательно дорогой. Нужно, чтобы игрок был качественный и мотивированный. В России могут заплатить агентам не 1,1 миллиарда, а триллион, это же дело такое.
1,1 миллиарда рублей — неразумная стоимость для агентов. Купили Пиняева за 240 миллионов, там агент заработал, за Глушенкова переплатили, а кого еще приобретали российские клубы? «Краснодар» купил несколько человек миллионов на пять-семь. Не могу понять, откуда набирается такая сумма. «Динамо» никого не купило, «Сочи» тоже», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных клубами чемпионата России посредникам в прошлом году, составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. Больше всех агентских заплатили «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-v-rossii-mogut-zaplatit-agentam-ne-1-1-milliarda-a-trillion-rublei-239286/
Футбол
Дмитрий Селюк
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