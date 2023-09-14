Селюк прокомментировал наказание Комитета по этике для Леонида Слуцкого

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал наказание Комитета по этике для Леонида Слуцкого.

«Слуцкий давно уже сам себя дисквалифицировал. Назовите мне, кто и куда его пригласит. Он ушел в шоу-бизнес, приглашает знаковых спикеров и за счет этого его смотрят. Каждому свое, но я думаю, что это полный фарс. Слуцкий вряд ли думает про футбол. А если и думает, то про него уже вряд ли думают как про тренера какой-то команды», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».

52-летнего специалиста оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно.