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Сегодня, 16:10

Селюк: «Я хорошо отношусь к Дзюбе. Но сказал его агенту, что нет смысла идти в «Химки»

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Агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» объяснил, почему выступает против перехода Артема Дзюбы в «Химки».

«Вот смотрите: Артига пришел, в команде есть Заболотный. Он что, должен взять еще кого-то старше Антона? Даже если бы я был агентом Дзюбы, я бы сказал: «Артем, как можно идти в «Химки», когда там уже подписан Заболотный?». Если бы Дзюбе был 21 год, его, может быть, взяли бы на будущее, но ему 35. Куда брать? Я разговаривал с агентом Дзюбы и сказал, что нет смысла туда идти. Дело не в личности Артема и том, токсичный он или нет. Я, наоборот, к нему очень хорошо отношусь, и я, как никто, всегда был за Дзюбу», — сказал Селюк «СЭ».

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023-го по июль нынешнего года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Александр Абустин

Артем Дзюба
ФК Химки
Дмитрий Селюк
Франк Артига
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