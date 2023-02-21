Селюк раскритиковал «Зенит» за большое количество бразильцев в составе

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал «Зенит» за большое количество бразильцев в составе.

«Трансферная кампания «Зенита»? Хотелось бы узнать, кто из российских клубов вообще провел сильную трансферную кампанию. Если взять «Зенит», то у них все меняется: один бразилец туда, другой — сюда. Не ясно, кто идет из «Зенита», кто — в «Зенит». Они как на рынке в Турции. Я говорил, говорю и буду говорить: большое количество бразильцев приводит только к отрицательному результату. Это аксиома. «Зенит» уже со «Спартаком» играет 0:0 и проигрывает иранской команде. Пусть мне покажут клуб, где большое количество бразильцев, но этот клуб чего-то достиг. «Шахтер»? Это все было когда-то. Сейчас футбол более атлетичный и агрессивный. Это как Неймар, который вечно падает и кривляется, а от него хотят избавиться», — приводит слова Селюка Legalbet.

В 17 турах нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу.

В составе клуба из Санкт-Петербурга числятся семь бразильских игроков: Дуглас Сантос, Родригао, Вендел, Клаудиньо, Ренан, Мантуан и Малком.