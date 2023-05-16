Селюк: «Предлагал «Химкам» подписать Дасу с зарплатой не 1,2 миллиона, а 300-400 тысяч евро за год»

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что предлагал «Химкам» подписать защитника Эли Дасу до того, как тот перешел в «Динамо».

«С уважением отношусь к Желько Бувачу, но в этом сезоне не понимаю селекцию «Динамо». Возьмем, к примеру, Дасу. Хороший средний футболист. Но для понимания — я предлагал его «Химкам», только с зарплатой не 1,2 миллиона, а 300-400 тысяч евро в год. «Химки» отказались», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Даса перешел в «Динамо» из «Витесса» в сентябре 2022 года. 30-летний израильтянин сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за бело-голубых.