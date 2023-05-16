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16 мая, 00:38

Селюк: «Предлагал «Химкам» подписать Дасу с зарплатой не 1,2 миллиона, а 300-400 тысяч евро за год»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк рассказал, что предлагал «Химкам» подписать защитника Эли Дасу до того, как тот перешел в «Динамо».

«С уважением отношусь к Желько Бувачу, но в этом сезоне не понимаю селекцию «Динамо». Возьмем, к примеру, Дасу. Хороший средний футболист. Но для понимания — я предлагал его «Химкам», только с зарплатой не 1,2 миллиона, а 300-400 тысяч евро в год. «Химки» отказались», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Даса перешел в «Динамо» из «Витесса» в сентябре 2022 года. 30-летний израильтянин сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за бело-голубых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-selyuk-predlagal-dasu-himkam-s-zarplatoj-ne-1-2-mln-a-300-400-ty-s-evro-v-god/
Эли Даса
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