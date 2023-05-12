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РПЛ

Сегодня, 16:18

Селюк рассказал, из-за чего клубы РПЛ проигрывают конкуренцию «Зениту»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что у клубов РПЛ есть равные возможности для конкуренции.

«Правильно Семак сказал, конкурировать могут все. Только они проиграют «Зениту» конкуренцию. За счет чего? Определенного финансового подхода. Более того, в «Зените» уже футболисты могут позволить себе многое. Дело не в деньгах, можно и за копейки взять очень хороших игроков. Вот вам пример Конате и Нене, которые в «Ахмате» играют. Я хочу сказать, важна работа. Главное, заниматься своей деятельностью. А так, почему конкуренции не может быть? Может!» — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. 13 мая петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Сине-бело-голубые выйдут на поле в золотой форме. После матча 27-го тура состоится церемония награждения, где игрокам «Зенита» вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10864451-selyuk-obyasnil-iz-za-chego-kluby-rpl-proigryvayut-konkurenciyu-zenitu.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
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