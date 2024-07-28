Селюк: «Будущее Конате? Скоро все объявим»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы 26-летнего нападающего Мохамеда Конате, рассказал о будущем своего клиента.

«Будущее Конате? Думаю, уже скоро мы все объявим, но нужно немного подождать. Интерес из России? Удивительно, но его нет. Уверен, такой нападающий усилил бы любой топ-клуб РПЛ, плюс он с российским паспортом. Конате за два года забил больше, чем Соболев, но все почему-то облизываются на Соболева. Считаю, что Конате — был одним из лучших нападающих РПЛ», — сказал Селюк «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Конате не стал продлевать контракт с «Ахматом» и покинул грозненскую команду свободным агентом. Нападающий из Буркина-Фасо сыграл 29 матчей в РПЛ и забил 11 голов.