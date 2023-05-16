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16 мая, 16:14

Агент Селюк: «Аршавин уже в 18 лет хотел играть в «Барселоне», тренировался в шапочке с ее эмблемой»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк рассказал, почему в 2009 году не состоялся переход российского футболиста Андрея Аршавина в «Барселону».

«Зенит» не захотел отдавать. Хотя я со всеми свел, вел общение со всеми сторонами. «Барса» готова была платить 15 миллионо евро, «Зенит» попросил Месси за 20 миллионов евро», — приводит Metaratings.ru слова Селюка.

Также он ответил на вопрос, стал ли травмой для Аршавина запрет «Зенита» на переход в «Барселону».

«Да, он тяжело переносил это. Я его знаю давно. Когда я жил в Бельгии, то помогал организовывать товарищеские матчи с бельгийскими клубами Юрию Андреевичу Морозову. Аршавину тогда было всего 18 лет, но он уже тогда настолько хотел играть в «Барселоне», что тренировался в шапочке с ее эмблемой. Мне самому было грустно, что переход не состоялся. Аршавин был экстраординарным игроком, он мог усилить «Барселону». Думаю, он и Мостовой — два самых талантливых российских футболиста в истории», — добавил агент.

Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе петербургского клуба он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-arshavin-uzhe-v-18-let-nastolko-khotel-igrat-v-barselone-chto-trenirovalsya-v-shapochke-s-eyo-emblemoi-251444/
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Барселона
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
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