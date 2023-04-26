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Сегодня, 19:04

Агент: «Интерес к Конате есть. Предложения из РПЛ? Мы рассмотрим и такой вариант»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк заявил, что все вопросы о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате отложены до межсезонья.

«Конечно, интерес к Конате есть, но сейчас эти разговоры ни к чему. Ему нужно завершить сезон в «Ахмате», а потом уже сядем и поговорим. Предложения из РПЛ? Да, мы рассмотрим и такой вариант, почему нет. Все возможно. У него жена русская, плюс недавно родился ребенок. Думаю, будет лучше, если он останется в России. Если условный «Краснодар» обратится к нам, то почему нет. Главное, чтобы условия, предложенные тем или иным клубом, устроили «Ахмат», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

В текущем сезоне Конате провел за «Ахмат» 24 матча, в которых отметился 9 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-interes-k-konate-est-predlozheniya-iz-rpl-my-rassmotrim-pochemu-net/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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