Агент: «Интерес к Конате есть. Предложения из РПЛ? Мы рассмотрим и такой вариант»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что все вопросы о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате отложены до межсезонья.

«Конечно, интерес к Конате есть, но сейчас эти разговоры ни к чему. Ему нужно завершить сезон в «Ахмате», а потом уже сядем и поговорим. Предложения из РПЛ? Да, мы рассмотрим и такой вариант, почему нет. Все возможно. У него жена русская, плюс недавно родился ребенок. Думаю, будет лучше, если он останется в России. Если условный «Краснодар» обратится к нам, то почему нет. Главное, чтобы условия, предложенные тем или иным клубом, устроили «Ахмат», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

В текущем сезоне Конате провел за «Ахмат» 24 матча, в которых отметился 9 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.