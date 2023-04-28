Селюк считает, что «Ахмат» может обыграть ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом Metaratings.ru поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Ахматом» и «ЦСКА».

«В прошлом туре «Ахмат» впервые выиграл у «Сочи». ЦСКА тоже, как правило, обыгрывал «Ахмат». Но сейчас в «Ахмате» есть кому забивать — Конате, Нене. Нене, дебютировавший в прошлой игре с «Сочи», сделал пару таких финтов, какие в РПЛ мало кто сделает. Игроки «Ахмата» мотивированны, играют у себя дома. Плюс прошел Рамадан, и силы у игроков восстановились. ЦСКА — хорошая команда, но «Ахмат» выиграет. Может, будет ничья. И в этой встрече не будет много голов. Я бы поставил на «обе забьют», чтобы не потерять деньги», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

«Ахмат» примет ЦСКА в Грозном 29 апреля, встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

После 24 туров в нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 40 баллами располагается на пятой строчке.