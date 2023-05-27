Селюк считает, что «Ахмат» может обыграть «Ростов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча «Ахмат» — «Ростов» в 29-м туре РПЛ.

«Ахмат» — «Ростов» — интересный матч. Если бы не потеря Конате и Нене, то «Ахмат» бы выиграл, но посмотрим, может, ребята справятся и без них. «Ахмат» будет биться — это сто процентов, а «Ростов» последние три матча не забивал. Я не думаю, что «Ростов» в матче с «Ахматом» сделает «левый» пенальти. Тринадцать штук уже таких было. Ну а если «левенького» пенальти не будет, то будет ничья. «Ахмат» не проиграет, может, даже выиграет", — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Матч «Ахмат» — «Ростов» состоится в Грозном 28 мая. Стартовый свисток главного арбитра встречи Виталия Мешкова прозвучит в 19:00 по московскому времени.