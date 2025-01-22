Селюк считает, что «Динамо» должно показательно наказать Бителло за шантаж клуба

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о решении полузащитника «Динамо» Бителло не приезжать на сбор команды.

«Поступок Бителло — типичный для бразильцев. Но я не могу понять, почему клубы РПЛ до сих пор их берут? Если вы посмотрите на Европу, то не увидите там много бразильцев. Раньше их было полно, а сейчас их почти нет. Потому что в большинстве случаев бразильцы — карнавальщики, а Бителло не стал исключением. Схема стандартная. Бразилец приезжает в клуб РПЛ, уезжает на зиму, и его агенты начинают просить у команды дополнительных денег.

«Динамо» — богатый клуб с серьезным спонсором. Им необходимо наказать Бителло, чтобы остальным бразильцам было неповадно так поступать. Но для этого надо иметь яйца. Клубу надо сказать Бителло, что, если он не вернется, его никуда не продадут. И что все пять лет он будет просто сидеть без дела. Нельзя выставлять себя клоунами, которых просто использовали, а потом свалили. И надо закрыть его агентам въезд на территорию России. А «Динамо» должно устроить показательный процесс», — сказал Селюк Metaratings.ru.

13 января издание Globo сообщило, что 25-летний бразилец не прилетел на сборы «Динамо», оставшись на родине. По данным СМИ, Бителло ведет переговоры о переходе в «Ботафого», сумма трансфера может составить 18 миллионов евро без учета возможных бонусов.

Полузащитник выступает за бело-голубых с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, Tramsfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.