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Сегодня, 14:27

Селюк считает, что Конате способен играть в топ-5 европейских чемпионатов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о заинтересованности европейских клубов нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате.

«Конате зимой не покинет «Ахмат», он продолжит играть. Но если будет хорошее предложение к лету, то оно будет рассмотрено, потому что он уже два года в команде. «Ахмат» к лету примет решение. Тот же «Зенит» при желании мог бы его взять, потому что он не хуже Кассерры. У меня нет сомнений, что Конате способен играть в топ-5 европейских чемпионатов. Английские и французские клубы были заинтересованы в нем, но в связи с этими событиями и трудностями в оплате... Скажу конкретно: «Ноттингем Форест» был заинтересован в Конате», — приводит слова Селюка Legalbet.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.

Контракт футболиста из Буркина-Фасо действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/selyuk-konate-sposoben-igrat-v-top-5-evropejskih/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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