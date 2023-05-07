Селюк считает, что «Локомотив» обыграет «Сочи»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи».

«Сочи» немного поплыли. Нобоа 38 лет. Он хороший футболист, дает передачи, но возраст берет свое, и скорости уже не те, — цитирует Metaratings.ru Селюка. — Жоазиньо еще. А в «Локомотиве» наоборот, все бегут, ну, кроме Дзюбы. Но Дзюба ведет за собой молодежь, мотивирует и помогает им. Плюс Артем — высокий мощный нападающий, каких мало в принципе. Таких центрфорвардов — Дзюба, Конате, Кордоба — три человека. Остальные немного другого плана. Эти могут и головой сыграть. Комличенко, по идее, должен был быть таким форвардом, но он выбрал путь — падать сразу. «Локомотив» выиграет, а счет в матчах каждый раз угадывать невозможно".

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Сочи» располагается на 9-й строчке — 34 очка.

Матч «Локомотив» — «Сочи» пройдет завтра, 8 мая. Начало встречи — 17.00 мск.