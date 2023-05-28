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РПЛ

Сегодня, 14:41

Селюк считает, что «Рубин» надолго закрепится в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский агент Дмитрий Селюк прокомментировал выход «Рубина» в РПЛ.

«Я думаю, это надолго. Казань нужно отдать должное и вообще Татарстан славится своими достижениями в спорте. Очень спортивный регион, там и хоккей, и баскетбол, и все виды спорта. Сейчас добавится снова «Рубин». Поэтому, пожелаем «Рубину» зайти и больше, чтобы таких потрясений и встрясок больше не было. Леня Слуцкий будет персоной нон грата и будет приезжать в Казань только с КВН», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

После 33 туров «Рубин» занимает первое место в Первой лиге и гарантировал себе участие в Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10901903-selyuk-pozhelal-rubinu-chtoby-u-komandy-ne-bylo-potryasenij-kak-v-proshlye-gody.html
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Селюк
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