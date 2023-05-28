Селюк считает, что «Рубин» надолго закрепится в РПЛ

Известный российский агент Дмитрий Селюк прокомментировал выход «Рубина» в РПЛ.

«Я думаю, это надолго. Казань нужно отдать должное и вообще Татарстан славится своими достижениями в спорте. Очень спортивный регион, там и хоккей, и баскетбол, и все виды спорта. Сейчас добавится снова «Рубин». Поэтому, пожелаем «Рубину» зайти и больше, чтобы таких потрясений и встрясок больше не было. Леня Слуцкий будет персоной нон грата и будет приезжать в Казань только с КВН», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

После 33 туров «Рубин» занимает первое место в Первой лиге и гарантировал себе участие в Премьер-Лиге в следующем сезоне.