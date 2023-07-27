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Сегодня, 16:55

Селюк считает, что Захаряну рано играть в европейском чемпионате

Виктория Кравченко
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Российский агент Дмитрий Селюк считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну не стоит спешить с уходом из команды.

«Во-первых, ему лучше еще поиграть в «Динамо». В Европу еще рановато, а в «Динамо» он будет играть 100 процентов. Миранчук уходил в Италию, но он все же повзрослее Захаряна. «Лацио» ведь хочет сразу в аренду отдать его, а куда? Как правило, когда так получается, команда не особо волнуется за игрока, берут футболиста, чтобы отдать в аренду. Другими словами «Лацио» может приобрести Захаряна так, на всякий случай», — сказал Селюк Vprognoze.ru.

Сообщалось, что игроком активно интересуется «Лацио».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11021177-selyuk-lacio-mozhet-priobresti-zaharyana-tak-na-vsyakij-sluchaj.html
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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