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Сегодня, 20:55

Селюк считает Гогуа одним из самых медийных иностранцев в РПЛ

Сергей Ярошенко
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Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника «Химок» Седрика Гогуа, не исключил, что футболист продолжит карьеру в Медиалиге.

— Где мы увидим Гогуа дальше?

— Когда все сделаем, тогда скажу. Посмотрим, будет ли это РПЛ.

— Как насчет Медиалиги?

— Почему нет? Можно рассмотреть этот вариант. У меня сейчас куча других вопросов, но с Гогуа мы решим.

— Считаете ли Гогуа одним из самых медийных легионеров РПЛ?

— Согласен с этим. Я никогда не задумывался на эту тему, но ведь действительно. Вы правы. Сейчас в Медиалиге платят достаточно большие зарплаты. В принципе, почему нет. Все говорят о любом появлении Гогуа. Если он где-то чуть-чуть отдаст пас на 10 градусов левее, то обсуждают это так, будто остальные в лиге этого не делают. Гогуа знают все! Вот если меня спросить про некоторых футболистов, которых покупают «Спартак», ЦСКА или «Динамо» за десятки миллионов, я понятия не имею, кто это такие. А про Гогуа знают. Феномен ли это? Интересно, что говорят такие вещи, которые никто и нигде не видел, не доказал. Я бы сравнил Гогуа с Дзюбой. Про обоих говорят, — цитирует Селюка Legalbet.ru.

Об уходе футболиста подмосковный клуб объявил 1 февраля. 30-летний ивуариец выступал за «Химки» с лета 2024 года. В этом сезоне на счету Гогуа четыре матчах во всех турнирах,в которых он не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet.ru
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Седрик Гогуа
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Селюк
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