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Сегодня, 13:14

Селюк сообщил, что Конате зимой не уйдет из «Ахмата»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о будущем форварда из Буркина-Фасо.

«До лета Конате останется в «Ахмате», это решенный вопрос. «Ахмат» принял решение оставить его, чтобы он мог помочь команде поправить ситуацию в таблице. Конате — один из лидеров команды. У нас хорошие отношения с «Ахматом», мы приняли то решение, которое устроило всех», — цитирует агента «РБ Спорт».

Текущее соглашение Конате с грозненским клубом истекает летом 2024 года.

Ранее спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим из Буркина-Фасо.

26-летний Конате в этом сезоне провел 22 матча за «Ахмат» во всех турнирах и забил 7 голов.

Источник: РБ Спорт
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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