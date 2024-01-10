Селюк сообщил, что Конате зимой не уйдет из «Ахмата»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о будущем форварда из Буркина-Фасо.

«До лета Конате останется в «Ахмате», это решенный вопрос. «Ахмат» принял решение оставить его, чтобы он мог помочь команде поправить ситуацию в таблице. Конате — один из лидеров команды. У нас хорошие отношения с «Ахматом», мы приняли то решение, которое устроило всех», — цитирует агента «РБ Спорт».

Текущее соглашение Конате с грозненским клубом истекает летом 2024 года.

Ранее спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим из Буркина-Фасо.

26-летний Конате в этом сезоне провел 22 матча за «Ахмат» во всех турнирах и забил 7 голов.