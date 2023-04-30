Селюк: «Сперцян — хороший футболист, но 15 миллионов евро — это слишком много»

Агент Дмитрий Селюк оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в текущем сезоне.

«Сперцян — хороший футболист, сейчас он действительно один из лучших игроков РПЛ. Но я думаю, что 15 миллионов евро — это слишком много за него. Посмотрим, что будет летом. Я звонил в некоторые клубы, и мне сказали, что даже не знают такого футболиста. Парень он талантливый, тут без вопросов. Но есть ли реальный интерес из Европы — вопрос. Какой чемпионат ему подойдет больше всего? Испания, конечно. Это самый лучший вариант для него», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний армянский футболист провел 34 матча за «быков», забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.