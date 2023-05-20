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Сегодня, 11:12

Селюк высказался о проблемах трансферной политики российских клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк обсудил проблемы трансферной политики российских клубов.

«В «Динамо» часть игроков пришли по 4-5 миллионов, а Нене с Конате, которые пришли бесплатно в «Ахмат» из них сделали клоунов. Проблема в том, что тратятся деньги не инвесторов. Это деньги из бюджета корпорации, бюджета региона и так далее. Покупают игрока где-то, откат себе — это позиция большинства клубов в России. «Ахмат» берет игрока бесплатно, например, Конате. И сегодня они могут его продать больше чем за 1,5 миллиона евро. Они ничего не потратили, только заработали. Просто и по-честному. А какой-то клуб купил, например, Шамара за восемь. Просто для того, чтобы кто-то заработал тут два, там один миллион. А правильный подход — взять подешевле или бесплатно и продать дороже. И заработать, а не потерять много миллионов, чтобы кто-то получил хороший откат. Проблема в том, что люди, управляющие клубами, экономически не подкованы. Они знают, как тратить, как воровать. Как зарабатывать они не знают», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-lyudi-upravlyayushie-rossiiskimi-klubami-znayut-kak-tratit-a-kak-zarabatyvat-oni-ne-znayut-252478/
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
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