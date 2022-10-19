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Сегодня, 18:49

Селюк: «Федотов настраивает футболистов на жесткую игру. И не просто жесткую, а чтобы ломали игроков»

Алина Савинова

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с точки зрения настроя игроков на матчи.

«К сожалению, я не знаю этой темы хорошо, так как не нахожусь в структуре клуба. Но Федотов настраивает футболистов на жесткую игру. И не просто жесткую, а чтобы ломали игроков», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Федотов стал новым главным тренером ЦСКА летом 2022 года. На данный момент его команда с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-fedotov-nastraivaet-futbolistov-tsska-na-zhyestkuyu-igru-chtoby-lomali-igrokov-1389597/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Селюк
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