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Сегодня, 16:25

Селюк высказался о возможном переходе Гогуа в «Химки»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как обстоит ситуация с возможным переходом защитника Седрика Гогуа в «Химки».

«Седрик только позавчера приехал в «Химки», рано что-то говорить. Ему надо чуть-чуть поднабрать, скоро состоятся товарищеские матчи, надеюсь, к тому моменту он будет готов играть. Хотелось бы, чтобы Гогуа подтвердил свой класс. Зарплата не играет большой роли. Важны не деньги, а то, что Гогуа покажет и докажет — он достоин играть в топовых командах. Каждую игру буду сравнивать статистику Гогуа и Конти из «Локомотива», ребят из «Спартака», «Краснодара», других защитников. Посмотрим», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Ранее Селюк рассказал, что 28-летний защитник находится на сборе «Химок» в Турции.

Последним полноценным сезоном в карьере Гогуа был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл за «Тамбов» и ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-esli-vse-v-himkah-igrayut-za-osetrinu-i-ikorochku-by-lo-by-smeshno-esli-by-gogua-igral-za-borshh/
Седрик Гогуа
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