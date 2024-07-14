Селюк: «Гогуа подписал контракт с «Химками»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что ивуарийский защитник Седрик Гогуа стал игроком «Химок».

«Седрик уже подписал контракт с «Химками», пока на год. И забил гол «Крыльям Советов» в товарищеском матче. Мои футболисты не про то, чтобы прийти, сидеть, зарабатывать и думать только про деньги. Гогуа показал в товарищеских играх, что с ним все в порядке», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

30-летний Гогуа известен по выступлениям за «Тамбов» и московский ЦСКА. Сезон-2023/24 ивуариец провел в составе ярославского «Шинника», который выступает в первой лиге. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.