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Сегодня, 16:17

Селюк: «Гогуа подписал контракт с «Химками»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что ивуарийский защитник Седрик Гогуа стал игроком «Химок».

«Седрик уже подписал контракт с «Химками», пока на год. И забил гол «Крыльям Советов» в товарищеском матче. Мои футболисты не про то, чтобы прийти, сидеть, зарабатывать и думать только про деньги. Гогуа показал в товарищеских играх, что с ним все в порядке», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

30-летний Гогуа известен по выступлениям за «Тамбов» и московский ЦСКА. Сезон-2023/24 ивуариец провел в составе ярославского «Шинника», который выступает в первой лиге. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gogua-sedrik-podpisal-kontrakt-s-himkami-na-god/
Седрик Гогуа
РПЛ
ФК Химки
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