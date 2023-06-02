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Сегодня, 19:13

Агент Селюк: «Химки» хотят, чтобы Скворцов остался, но у него есть предложения от других клубов»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что «Химки» хотят оставить защитника Льва Скворцова после истечения контракта.

«Понятно, «Химки» хотят, чтобы Лева остался, но решения пока нет. Есть море разных вариантов, пока не могу ничего сказать. Есть ли предложения из России? Конечно, есть, из клубов премьер-лиги. Думаем, как сделать лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

В текущем сезоне Скворцов провел 7 матчей в составе «Химок».

«Химки» досрочно вылетели из РПЛ. Подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-himki-hotyat-chtoby-skvortsov-ostalsya-no-u-nego-est-varianty-v-rpl/
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РПЛ
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