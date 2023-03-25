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Сегодня, 23:09

Селюк: «В сборной много игроков «Спартака». Постепенно Абаскаля начнут сливать — и придет Карпин»

Мария Гусева
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Российский агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может снова возглавить «Спартак».

«Сейчас из «Спартака» очень много игроков вызывается в сборную? — цитирует Metaratings.ru Селюка. — Я не удивлюсь, если это большое количество людей сольет Абаскаля — и придет вместо него Карпин. Федун ушел — он же не пускал Карпина. Через сборную попасть в клуб вполне возможно. Карпин вызывает большое количество игроков «Спартака». А где гарантия, что эти игроки не начнут вытеснять Абаскаля для того, чтобы зашел Карпин на пост главного тренера? «Спартак» в чемпионате играет все хуже. Постепенно Абаскаля начнут сливать. И кто придет? Валерий Георгиевич спаситель!».

Карпин с 2008 по 2012 год он был генеральным директором «Спартака», дважды он возглавлял московскую команду (2009-2012, 2012-2014). Под его руководством красно-белые два раза завоевали серебряные медали чемпионата России (2009, 2011/12).

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
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