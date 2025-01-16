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Сегодня, 19:55

Селюк: «В России ни один клуб не потянет зарплату Конате»

Сергей Ярошенко
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Эр-Рияда» Мохамеда Конате, высказался о возможном возвращении своего клиента в РПЛ.

«Возвращение Конате в Россию? Сейчас ни один клуб РПЛ не потянет его зарплату, даже «Зенит». У них нет столько денег, сколько есть у саудовских клубов. Мохамед счастлив в «Эр-Рияде», у него контракт на два года. Пока в Россию не планируем», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В России Конате с 2021 по 2024 годы футболист сыграл за «Ахмат» 90 матчей, забил 34 гола и отдал 3 голевые передачи. Также нападающий выступал за «Химки» и «Тамбов».

В этом сезоне 27-летний буркиниец вышел на поле в 13 матчах, забил гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
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Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
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