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Селюк заявил, что «Крылья Советов» должны быть наказаны после заявлений Федорищева

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк рассказал, что думает о ситуации в самарских «Крыльях Советов».

«Если РФС будет принципиальный и пойдут по пути, как в Белоруссии (в мае 2023 года с «Шахтера» сняли 30 очков за договорной матч. — Прим «СЭ»), то два года клуб должен быть наказан. А как по-другому? Тут и заявление, и подкуп судей, проблемы с агентами. Агенты могут быть плохие, хорошие — не важно. Им же выплачивал клуб деньги, значит воровало совместное предприятие «агентско-клубное» получается. Получается, губернатор наговорил столько, что «Крылья Советов» должны играть во второй лиге, а на их место придет «Акрон» с местными финансами. Для области это вообще супер, потому что вообще не нужно будет выделять деньги», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Дмитрий Селюк
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