Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:08

Селюк о трансфере Мусаева в ЦСКА: «Не думаю, что он сразу заменит Чалова или Заболотного»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева в ЦСКА.

«Это хорошо, что ЦСКА взял Мусаева. Это просто российский вариант. ЦСКА находится под определенными санкциями. Клуб делает ставку на российских воспитанников. Посмотрим, как он будет играть, но я не думаю, что Мусаев сразу заменит Чалова или Заболотного. Хотя второму уже 33 года и никто с ним продлевать контракт не будет. Вряд ли это произойдет. Пойдет в команду ниже рангом, вот и все. А Чалов сейчас — лидер команды. Мусаев — молодой и перспективный футболист, хорошо, что ЦСКА им усилился», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

19 декабря форвард «Балтики» Тамерлан Мусаев стал игроком ЦСКА. 22-летний россиянин подписал контракт с армейцами до конца сезона-2027/28.

В этом сезоне 22-летний Мусаев провел 25 игр за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Vprognoze.ru
Антон Заболотный
Федор Чалов
Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Реал»
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили часть континентального шельфа в Арктике в стратегических целях
Украинский генерал заявил, что добровольцы для ВСУ закончились
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Тикнизян о главном тренере «Локомотива»: «С Галактионовым у меня лучший коннект»
Агент Гравийона подтвердил, что «Спартак» ведет переговоры с «Адана Демирспор»
Агент Помазуна сообщил, что этот сезон футболист доиграет в «Урале»
Новый спортивный директор «Спартака» Амарал планирует прилететь в Москву до конца 2023 года
Агент Хлусевича опроверг информацию об интересе «Спортинга» к игроку
Колумбийский Бускетс, выигравший конкуренцию у зенитовца Барриоса. Мощный трансфер «Краснодара» в чемпионской гонке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Непомнящий выступил против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный тренер

Источник: защитник «Флуминенсе» Нино отказался от перехода в «Зенит»