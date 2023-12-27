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Сегодня, 17:45

Селюк: «Слуцкий пригласит Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа» при первой возможности»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном трансфере нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа».

27 декабря китайский клуб объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

«Я уверен, что при любой возможности Слуцкий пригласит Артема к себе при таком раскладе. Они же как твикс — ладкая парочка и неразлучная. Поэтому как он в Шанхае без Артема? С баловником Артемом Слуцкому там гораздо приятнее находиться. Вы задаете вопрос почему Слуцкий поехал в Китай, но не задаете вопрос почему Канчельскис поехал в Киргизию. Черевченко выиграл все в Таджикистане: чемпионат, Кубок, Суперкубок, и участвовал в Лиге чемпионов, но про это никто особо не писал. А с точки зрения игры, чемпионаты плюс-минус одинаковые. Еще не факт, что «Истиклол» проиграет чемпионам Китая. Киргизы и узбеки показали свой уровень, сборная России их не может обыграть. Я так понимаю, все ребята с ним поедут: Березуцкий, Яровинский — классно. Не знаю, будет ли результат, но погуляют они хорошо», — приводит слова агента Metaratings.ru.

В этом сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Дмитрий Селюк
Леонид Слуцкий
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