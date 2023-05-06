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Сегодня, 11:32

Селюк заявил, что в матче «Зенит» — «Спартак» обе команды будут мотивированы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в 26-го тура РПЛ.

«Зенит» захочет стать чемпионом. А «Спартак» не захочет, чтобы на них он стал чемпионом. Возможно, вернутся к ситуации, как на Кубке. Может, даже подерутся, потому что все будут мотивированы. Против бразильцев нужно играть плотно и жестко, тогда они теряются. «Спартак» от обороны играть не будет, они будут играть в футбол. Что радует. Но будет сложно. У «Зенита» мотивация стать чемпионами. И еще одна мотивация, как только станут чемпионами, бразильская диаспора поедет в отпуск. Потому что в середине июня начнутся сборы на следующий сезон. Сезон открывается 23 июля, а 4 июня заканчивается чемпионат. И учитывая то, что собираться желательно бы за шесть недель, у многих будет только две недели перерыва. «Зенит» отпустит бразильцев, чтобы те отдохнули. Так что для бразильцев это более важный матч. Важен момент, поймает «Зенит» кураж или нет. Многие говорят: «Догонит ли Малком Веретенникова? Забьет ли еще десять мячей за четыре тура». Малком предпочтет поехать в отпуск, чем догонять Веретенникова. Будет забито больше, чем два мяча, и «Зенит» выиграет", — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-dogonit-li-malkom-veretennikova-on-predpochtet-poekhat-v-otpusk-chem-ego-dogonyat-248859/
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ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
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